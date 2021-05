Dit wordt het modenieuws van week 20 - 2021

Op de kalender

JD.com Q1, L Brands Q1 - 19 mei

Woensdag 19 mei zullen JD.com en L Brands de financiële resultaten bekendmaken over de periode Q1.

Online expositie State of Fashion: This is an Intervention - 20 mei

Donderdag 20 mei is de online expositie van State of Fashion 'This is an Intervention' te zien. De online expositie betekent een afronding van het 'This is an Intervention'-programma. Ook zal tijdens dit event de nieuwe curatoren worden aangesteld.

Ralph Lauren Q4 - 20 mei

De resultaten over de periode van Q4 voor Ralph Lauren zullen 20 mei gepresenteerd worden.

VF Corporation Q4 - 21 mei

VF Corporation, het moederbedrijf van onder andere Timberland, Vans en The North Face maakt op vrijdag 21 mei de financiële resultaten over de periode Q4 bekend.