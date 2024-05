Dit wordt het modenieuws van week 20 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 19. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 13 tot en met 19 mei.

Het verhaal achter de eerste brandstore van Josh V

Het merk Josh V zou nooit een fysieke winkel openen, dat was ruim tien jaar lang het credo. Het merk bouwt online een sterke reputatie op en ook in de wholesale gaat het goed. Toch blijkt de vraag naar een winkel onder de liefhebbers sterk. “Uit een enquête kwam echt met hoofdletters dat onze consumenten een fysieke winkel willen om heen te gaan, ongeacht hoe ver ze daarvoor moeten rijden”, zo legt oprichter Josh Veldhuizen uit enkele dagen voor de opening van de winkel.

Trend onder de loep: De ‘eclectische opa’ esthetiek

Pinterest noemde 'eclectische opa' eerder dit jaar als een van de trendvoorspellingen voor 2024. Het is een vintage look met gebreide kleding, tweed en ribfluweel in oversized, comfortabele, gelaagde silhouetten. Hoewel consumenten hun joggingbroeken en t-shirts uit het pandemie-tijdperk achter zich wilden laten, waren ze terughoudend om het element van comfort dat ze boden volledig te schuwen.

State of Fashion

De Biënnale State of Fashion keert weer terug. Onder het thema ‘Ties that bind’ zal Arnhem de komende zes weken weer helemaal ondergedompeld wordt in mode-evenementen en -tentoonstellingen. FashionUnited neemt u mee naar de opening.

Week van de stenen winkel

Inmiddels is Week van de Stenen Winkel een terugkerende themaweek zowel in Nederland als in België. Winkeliers en winkelgebieden ondernemen actie om de fysieke winkel in het zonnetje te zetten. FashionUnited zoomt deze week door middel van een achtergrondverhaal in op de aantrekking van Rotterdam als stad voor winkeliers.