Dit wordt het modenieuws van week 21 - 2021

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 21. Dit staat op de redactie agenda van maandag 24 mei tot en met zondag 30 mei.

Levendigheid is wat de consument zoekt in Herfst/Winter 2021

Dit jaar wacht ons een kleurrijke herfst. Misschien wel de kleurrijkste tot nu. Stylisten en trendwatchers voorspellen dat consumenten zich klaarmaken om de ontberingen van het afgelopen jaar te boven te komen met heldere en speelse mode, net op tijd voor het Herfst/Winter seizoen van 2021.

Never out of stock: Hoe gebruiken modemerken en retailers het tijdens de pandemie?

Sinds het uitbreken van de pandemie kampt de mode-industrie met grote hoeveelheden onverkochte voorraad van vorige seizoenen als gevolg van winkelsluitingen. Tijdloze, nooit uitverkochte (never out of stock) collecties zouden een oplossing voor dit probleem kunnen zijn. Lange tijd werd dit beschouwd als een betrouwbaar concept voor de kledingindustrie. Maar zelfs deze gewilde stukken vullen nog steeds het magazijn samen met de andere onverkochte collecties... Wat is never out of stock (NOOS) precies en hoe gaat de mode-industrie er in de huidige situatie mee om?

Op de kalender Tweede Pinksterdag - 24 mei Dinsdag 24 is het hoofdkantoor van FashionUnited gesloten in verband met Tweede Pinksterdag. Abercrombie & Fitch Q1 - 26 mei Abercrombie & Fitch maakt op 26 mei de financiële resultaten bekend over de periode Q1. Perspreview Royal Fashion Design Mattijs van Bergen - 27 mei Op uitnodiging: Donderdag is de perspreview van de tentoonstelling 'Royal Fashion Design: Mattijs van Bergen' in de Grote Kerk te Breda. FashionUnited zal hierbij aanwezig zijn. Gap Q1 en Guess Q1 - 27 mei Op donderdag 27 mei maken zowel Gap als Guess de financiële resultaten bekend over de periode Q1.