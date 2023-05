Dit wordt het modenieuws van week 21 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 21. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 22 tot en met 28 mei.

Oprichters Lestrange over Europese expansie en waarom circulariteit geen wondermiddel is

Image: Tom Horne [left] and William Green | Credit: Lestrange

Het Londense label Lestrange opende eerder in mei zijn eerste internationale winkel in de bruisende Negen Straatjes in Amsterdam. Het herenkledingmerk, opgericht door William Green en Tom Horne, richt zich op seizoensloze garderobekleding die slim, veelzijdig en duurzaam is.

FashionUnited nam een kijkje in de nieuwe winkel en sprak met Green en Horne over hun keuze voor Amsterdam als eerste locatie buiten hun gebruikelijke thuisbasis Londen, hun plannen voor de toekomst en waarom circulariteit op zichzelf het duurzaamheidsprobleem van de mode-industrie niet zal oplossen.

Derde generatie aan het roer bij Belgisch kindermodemerk AO76

Achter kindermodemerk AO76 gaat een familiebedrijf schuil. De grootvader van kersverse CEO Gaspard Poelman richtte het merk in 1976 op, zo vertelt de topman telefonisch aan FashionUnited. Het bedrijf heeft sinds de oprichting diverse veranderingen doorgemaakt, van volwassen mode naar kindermode en de wisseling van de wacht van de diverse generaties. Vandaag de dag staat er een kindermodemerk met een focus op verduurzaming en het stimuleren van vriendelijkheid naar elkaar, de wereld en van de kinderen naar zichzelf.

Item van de week: De leren jas

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de leren jas.