Dit wordt het modenieuws van week 21 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 21. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 20 mei tot en met zondag 26 mei 2024.

De winkelstraat in Haarlem onder de loep genomen

FashionUnited spreekt met diverse betrokken partijen bij de winkelstraten van Haarlem en zet de ontwikkelingen in de Noord-Hollandse stad op een rij.

Inkopersinterview met Ballpark

Waar hebben retailers op dit moment te maken? FashionUnited zoomt de komende tijd in op de inkoop voor het aankomende seizoen en biedt inzichten in verhalen van inkopers maar vraagt ook bij experts naar inkooptips. Deze week spreekt FashionUnited met de mode-veteranen van de mannenmodewinkel Ballpark in Weesp.

Labels to Watch: 5 modest modemerken van IMFW24

Istanbul Modest Fashion Week 2024 (IMFW24) vond dit jaar voor de negende keer plaats van 25 tot en met 27 april. De modeshows van de modest modemerken voor lente/zomer 2024 vonden plaats in de historische locatie Fişekhane in Istanbul. Onder het motto ‘A Unique Fashion Call for Solidarity’ werden 24 modeshows georganiseerd door labels uit landen als Bangladesh, India, Indonesië, Iran, Canada, Nigeria, Pakistan, Palestina, Servië, Zuid-Afrika, de VS, de Verenigde Arabische Emiraten Emiraten en natuurlijk Turkije. FashionUnited zet vijf modemerken om in de gaten te houden op een rij.

Item van de week: Een patchwork spijkerjas

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: Een patchwork spijkerjas. <