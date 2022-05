Dit wordt het modenieuws van week 21

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 21. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 23 mei tot en met 29 mei.

Expertsessie 'Economische dynamiek & impact op centrumgebieden'

Kern, het centrum waar vastgoedprofessionals, overheden en kennisinstellingen elkaar ontmoeten, organiseert een online expertsessie die op 24 mei plaatsvindt. Hier worden verschillende recente ontwikkelingen en de impact ervan op onder meer de retail(vastgoed)markt, de woningmarkt en centrumgebieden besproken. FashionUnited is erbij om verslag te doen.

Pop-up store Marie Marie

Van 25 mei tot 30 mei 2022 opent Marie Marie een pop-up store in de Amsterdamse wijk de Pijp op de Ceintuurbaan 252. De opening wordt op 25 mei feestelijk gevierd met hapjes en drankjes. Tijdens deze pop-up kunnen de aanwezigen kennismaken met de Marie Marie producten en de makers erachter, bijvoorbeeld door middel van een ‘speeddate’. Ook zullen er limited-edition collecties worden gelanceerd en dagelijkse haakworkshops gegeven.

Item van de week: De LBD

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de LBD (little black dress). Wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stijlen.