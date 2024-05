Dit wordt het modenieuws van week 22 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 22. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 27 mei tot en met zondag 2 juni 2024.

Interview met de CEO van Modest Fashion Week

Modest fashion is geen trend, maar een levensstijl. Het bestaat al zo lang dat het begrip mode bestaat. FashionUnited interviewt Ozlem Sahin Ertas, CEO van Modest Fashion Weeks by Think Fashion Co. De CEO geeft antwoord op inzichtelijke vragen rondom modest fashion. Houd de website in de gaten voor haar antwoorden op vragen over onder andere de rol van modest fashion in de wereldwijde mode-industrie, Istanbul Modest Fashion Week 2024 en de toekomst van modest fashion.

Tweede editie 'Bring it Back' van Wear

Op donderdag 30 mei is het zover: de tweede editie van de evenementen reeks ‘Bring it Back’ van de Rotterdamse startup Wear. Tijdens de tweede editie behandelt het merk alles rondom innovatie. Wat betekent het om een innovator te zijn in de ruimte van circulariteit, met name in de mode? Wat voor soort innovaties hebben we nodig om de circulaire economie te versnellen? Wear nodigt innovators uit om samen met hen op zoek te gaan naar kansen.

Item van de week: De shift-jurk

Ook op de kalender deze week: Maandag 27 mei Event ’A life time in indigo’. Op uitnodiging. Woensdag 29 mei Miami Swim Week. Op uitnodiging. Vrijdag 31 mei Lolaliza Jump for joy collectie Global Fashion Submit: Copenhagen Edition 2024. ticket vanaf 420 euro. Copenhagen Concert Hall. Vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni Afstudeershow / presentatie Academie Antwerpen. Op uitnodiging. Kunstgalerij Bildhalle, Willemsparkweg 134, Amsterdam. Zaterdag 1 juni Opening Juni Modemaand Arnhem 2024. Op uitnodiging. Arnhem.

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: De shift-jurk.