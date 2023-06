Dit wordt het modenieuws van week 23 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 23. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 5 juni tot en met 11 juni.

Tentoonstelling ‘Geen woorden maar draden’ in het Wereldmuseum Rotterdam

Deze week opent in het Wereldmuseum Rotterdam de tentoonstelling ‘Geen woorden maar draden’. De veelzijdige betekenis van borduren als versiering, culturele expressie, document van een verhaal en uiting van groepsidentiteit én individuele identiteit staat centraal. Ruim 200 borduurwerken zijn te zien met ook de verhalen achter de borduurwerken. FashionUnited brengt een bezoek.

Dit zijn de top modesteden van de UK naast Londen

Het is geen geheim dat Londen een van de modehoofdsteden van de wereld is, het centrale orgaan van de Britse mode-industrie en daarom de plaats waar bedrijven, winkeliers en ontwerpers naartoe trekken in de hoop zowel lokaal als internationaal succes te boeken.

De laatste jaren lijkt het er echter op dat de mode zelfs de hoofdstad is ontgroeid, nu steeds meer steden buiten de Engelse hoofdstad broeinesten worden van steeds invloedrijkere creatieve gemeenschappen en onderwijscentra. Hoewel veel van deze steden een geschiedenis hebben die geworteld is in de mode en dus voortbouwen op bestaande fundamenten, beginnen sommige steden actief en doelbewust hun eigen positie binnen de sector op te bouwen in de hoop de mode dichter bij huis te brengen.

In het licht van deze toenemende belangstelling voor alternatieve bronnen van inspiratie en zakelijke mogelijkheden, heeft FashionUnited een lijst samengesteld (in willekeurige volgorde) van steden buiten Londen die momenteel het modepubliek aantrekken met hun diepe geschiedenis en lucratieve winkelaanbod.

Is de schoenenmarkt klaar voor hernieuwbare materialen?

”We moeten snel overgaan op een nieuwe manier van zakendoen om ons klimaat en de aarde waarop we leven in stand te houden. Grote bedrijven vragen om duurzame oplossingen en als je naar de waardeketen van grondstoffen tot producten kijkt, vervullen wij een belangrijke stap. Wij nemen de duurzame grondstof - hout in ons geval - en zetten die om in chemicaliën. Dit proces is essentieel om de economie om te vormen tot iets nieuws, wat wij de duurzame bio-economie noemen. De textiel- en verpakkingsindustrie, bijvoorbeeld, hebben een zeer grote impact op duurzaamheid omdat de meeste gebruikte materialen op fossiele basis zijn. Het is duidelijk dat we een duurzame oplossing moeten vinden. Wij willen onze bijdrage leveren om dit te veranderen en duurzamere industrieën te creëren.”

Circular Textile Days

De Circular Textile Days keren op 5 en 6 juni terug naar Den Bosch. Met de UPV Textiel aan de horizon die op 1 juli in Nederland in gaat, is het evenement actueler dan ooit. FashionUnited brengt verslag uit van de beursvloer.