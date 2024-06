Dit wordt het modenieuws van week 23 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 23. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 3 juni tot en met zondag 9 juni 2024.

Fashion for Good Museum sluit deuren

Op 5 juni sluit Fashion for Good Museum haar deuren. Die dag viert het museum “de vele stemmen” die “het prachtige initiatief de afgelopen zes jaar hebben opgeluisterd”, aldus een uitnodiging om het museum nog een laatste keer te bezoeken. FashionUnited zal aanwezig zijn in het museum en spreekt met het bedrijf in een legacy interview.

Uitreiking van de eerste Numero Award

Tijdens de Amsterdam Fashion Academy afstudeershow op vrijdag 7 juni wordt de eerste Numero Award uitgereikt. FashionUnited is hierbij en doet verslag.

Trends van Modest Fashion Week

Özlem Sahin Ertas noemt modest fashion “een van de meest gedurfde modetrends ter wereld.” Het hoofd van Modest Fashion Weeks van Think Fashion Co. is er zeker van dat modest fashion zal blijven groeien. Fashion United heeft de nieuwste trends van Istanbul Modest Fashion Week 2024 (IMFW24), die plaatsvond van 25 tot en met 27 april, verzameld.

De toekomst van retail en fysieke winkels

Wat is de rol van fysieke winkels in een bij uitstek online moment? Borja Vázquez, voorzitter van Scalpers, reageert op deze vraag in een interview met FashionUnited.