Dit wordt het modenieuws van week 24 - 2021

Op de kalender

Dries van Noten x Uniquole - 14 juni

Maandag lanceert de collectie van de samenwerking tussen Dries van Noten en Uniquole.

Christine Boland trendseminar: DESIGN LANGUAGE - 15 juni

Dinsdag zal trendforecaster Christine Boland een presentatie geven over de trends voor herfst/winter 22-23 op het gebied van lifestyle, fashion, design, interieur, retail en visual merchandising. FashionUnited zal de presentatie bijwonen.

Tiende uitreiking van het Cultuurfonds Mode Stipendium- 15 juni

Op 15 juni zal voor de tiende keer het jaarlijkse Cultuurfonds Mode Stipendium uitgereikt worden aan een Nederlandse modevormgever. Door de Covid-pandemie is de uitreiking een jaar opgeschoven. Het stipendium wordt uitgereikt door Erik Frenken, winnaar van 2019, en wordt om het jubileum te vieren, gekoppeld aan een eendaags symposium dat op dezelfde dag zal plaatsvinden in het Felix Meritis in Amsterdam.

KABK Exposed - 18 juni

Vrijdag vinden de (live) presentaties plaats van de afgestudeerden Textiel en Mode aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.

Father & Son; Bahram x Sepehr Maghsoudi

Zaterdag 19 juni (de dag voor Vaderdag) presenteert Sepehr Maghsoudi zijn 24ste Couture Collectie: Father & Son ... voor vrouwen. Een unicum, want dit is de eerste collectie die hij samen met zijn vader Bahram Maghsoudi heeft ontworpen.

Pop-up store Depot Boijmans Van Beuningen - 19-20 juni

In het weekend van 19 en 20 juni opent het Depot Boijmans Van Beuningen voor twee dagen een Pop-up store, om te vieren dat 'The New Shopping Bag' officieel haar intrede heeft gemaakt in de officiële collectie.

Mimimono Pop-up Uniqlo Amsterdam - 20 juni

Ter gelegenheid van Kanshasai, een Japans thanksgiving festival, strijkt mimimono neer in de vestiging van Uniqlo aan de Kalverstraat te Amsterdam. Zondag 20 juni kunnen klanten 'de perfecte finishing touch voor hun zomeroutfit vinden in de mimimono pop-up store'. Daar zal gerecycled acryl wordt toegepast op oorbellen en haaraccessoires.