Dit wordt het modenieuws van week 24 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 24. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 12 juni tot en met 18 juni.

Pitti Uomo

Beroemde mannenmodebeurs Pitti Uomo keert deze week weer terug naar Florence. Het halfjaarlijkse evenement brengt de zogeheten ‘Pitti Peacocks’ weer samen en FashionUnited doet verslag.

Bezoek aan tentoonstelling ‘High Fashion & Street style’

Een nieuw seizoen aan mode en textiel-tentoonstellingen is begonnen. Het Noordbrabants Museum besteedt met de tentoonstelling ‘High Fashion & Street Style’ speciale aandacht aan modefotografie. Zowel de foto’s die speciaal voor tijdschriften worden gemaakt, als straatmodefotografie. Het museum heeft de handen weten te krijgen op de Nicola Erni collectie, een van ‘s werelds grootste privé collecties van modefotografie.

SS24 Herenmode trend preview: Weer in contact komen met de natuur

"Consumenten zijn zich zoveel meer bewust van onze symbolische relatie met de natuur," vertelde Michael Fisher, de vice-president en creatief directeur herenmode bij Fashion Snoops, aan FashionUnited toen hem werd gevraagd naar de evolutie van de mode naast het milieu. De verwevenheid van deze twee elementen is iets dat steeds prominenter aanwezig is op de catwalks, nu luxemerken en ontwerpers hun inspanningen opvoeren om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar bewuste producten.

Terwijl de klimaatnood blijft toenemen, lijkt het erop dat deze bewuste manier van creëren alleen maar meer onderscheidend zal worden, en daarom wordt natuurlijk verwacht dat het een bepalende trend wordt om in het komende seizoen SS24 te spotten. Als een verdere verkenning van deze evoluerende sfeer heeft FashionUnited een diepe duik genomen in een nieuwe golf van herverbinding met de natuur die de overhand heeft genomen en wat dit zou kunnen betekenen voor mannenmode in de aanloop naar de Fashion Month.