Dit wordt het modenieuws van week 24 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 24. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 10 juni tot en met zondag 16 juni 2024.

Interview met de voorzitter van Scalpers over de rol van fysieke winkels

Wat is de rol van traditionele winkels in een bij uitstek online moment? Borja Vázquez, voorzitter van Scalpers, reageert deze week op deze vraag in een interview met FashionUnited. “Ze zijn een ander contactkanaal met onze klanten binnen het bedrijf, ze vertegenwoordigen een relevant gewicht in de facturering, en zullen dat ook blijven,” aldus Vázquez.

Zeeman presenteert MVO-verslag

Deze week presenteert Zeeman zijn MVO-verslag. FashionUnited is daarbij en doet verslag. Eerder liet het bedrijf weten dat het komende jaar in het teken staat van ‘uitdagende macro-economische en mondiale ontwikkelingen’. Zeeman rolde zijn webshop uit naar landen zoals Duitsland, Luxemburg, Spanje en Oostenrijk. In april 2023 passeerde Zeeman voor het eerst de Portugese grenzen.

De trendkleuren voor de lente/zomer 2026

Trendvoorspellingsbedrijf WGSN deelt met FashionUnited de kleuren voor lente/zomer 2026. WGSN heeft kantoren in Londen, New York, Hong Kong en São Paulo. Het bedrijf voorziet merken van de top trends.

Item of the week: De fluffy tas.

Om de week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: De fluffy tas.