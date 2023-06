Dit wordt het modenieuws van week 25 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 25. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 19 tot en met 25 juni.

Hernieuwde focus en positionering bij Catwalk Junkie en Kultivate

Nederlands mannenmodemerk Kultivate tikt in juni alweer zijn twintigste verjaardag aan. Wat ooit startte als een T-shirt label is nu uitgegroeid tot een volwaardig merk. Hetzelfde geldt voor zusterlabel Catwalk Junkie. We spreken Ben van ‘t Veld, de CEO van het moederbedrijf van de twee merken USP Fashion, over de ontwikkeling bij de brands, verduurzaming en transparantie en de samenwerking met de retail.

Expertadvies: Social commerce is booming, zo pakt u het aan

Social commerce: sommigen hebben er vast weleens van gehoord, voor sommigen klinkt de term nieuw of spannend. Bij social commerce worden sociale media omgetoverd tot een marketplace waar consumenten de items gelijk kunnen aanschaffen. Het fenomeen heeft ondertussen Azië overgenomen en wint steeds meer terrein in Europa. Wat kunt u, als moderetailer, er precies mee? FashionUnited vraagt het aan Jorrit Steinz, oprichter en CEO van de Leidse start-up ChannelEngine.

Item van de week: De aansluitende maxi-jurk

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: aansluitende maxi-jurk.