Dit wordt het modenieuws van week 25 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 25. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 17 juni tot en met zondag 23 juni 2024.

Nieuw Deens inkoopevent Mandatory CPH: “Er is een behoefte in de industrie voor eerdere events”

Twee beursveteranen bundelen hun krachten om een nieuw inkoopevenement in Kopenhagen te lanceren. Eind juni vindt Mandatory CPH plaats, terwijl pas enkele maanden daarvoor de planning voor het evenement van start ging. FashionUnited spreekt met organisatoren Mads Petersen en Clara Leone, die gezamenlijk zo’n 35 jaar aan ervaring in de modeindustrie hebben met een focus op beurzen.

De impact van de Olympische Spelen op Paris Fashion Week

Vrijdag 26 juli tot en met zondag 11 augustus is de Olympische Spelen 2024 in Parijs. In eerste instantie viel het sportevenement tegelijkertijd met Paris Fashion Week (PFW). De Federatie van Mode en Haute Couture besloot de datum van PFW te vervroegen naar 18 juni. Ondanks deze voorzorgsmaatregel heeft het sportevenement invloed op de modeorganisatie. FashionUnited hoort diverse professionals over de obstakels.

Inkopersinterview: Bentz Saarbrücken

Bentz is al tientallen jaren een vaste waarde in Duitsland. De retailer biedt consistent een assortiment voor dames en heren van hoge kwaliteit aan. Hoe kijkt het modehuis, dat Brunello Cucinelli en Moncler tot zijn langdurige partnermerken rekent, tegen het SS25-seizoen aan? Dat maakt directeur Frances Bentz bekend in een interview met FashionUnited.

Positieve modeflitsen: Freitag maakt tassen van airbags en Studio Onrust sluit crowdfunding

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit. Op woensdag verdienen Freitag en Studio Onrust een podium.