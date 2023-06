Dit wordt het modenieuws van week 26 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 26. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 26 juni tot en met 2 juli.

Global Fashion Summit

De Global Fashion Summit vindt deze week weer plaats in Kopenhagen. Deze editie focust zich op het thema ‘Ambition to Action’. FashionUnited is aanwezig en doet verslag.

Doorbreek het patroon: De kledingmerken die trends en seizoenen overboord gooien

In een sector die gedijt bij voortdurende verandering, heeft een handvol modemerken zich losgemaakt van conventies om tijdloze kledingcollecties te verfijnen. Hun seizoensloze bedrijfsmodellen bleken bijzonder veerkrachtig tijdens de pandemie, toen veel kledingbedrijven te kampen hadden met te grote voorraden en problemen met de toeleveringsketen. Zouden ze kunnen dienen als een levensvatbaar alternatief voor overproductie en andere verspillende praktijken die heersen in de wispelturige modewereld?

Transitie naar biologisch katoen: Zo helpen denimproducent Bossa en merk Kuyichi katoenboeren

Biologisch katoen, of vaker gezegd organic cotton, wordt steeds vaker genoemd door kledingmerken als onderdeel van hun collecties. Echter is maar 1,4 procent van al het geproduceerde katoen maar biologisch, zo blijkt uit het rapport ‘Organic Cotton Market Rapport’ van non-profit organisatie Textile Exchange uit oktober 2022.

Een van de redenen waarom nog maar zo weinig biologisch katoen wordt geproduceerd is dat het wisselen van traditioneel katoen naar biologisch katoen met haken en ogen komt voor de boeren die het produceren. Deze transitie duurt namelijk zo’n drie jaar waarin de boeren extra kosten draaien en mogelijk oogst verliezen. Om over te gaan naar biologisch katoen moeten boeren gedag zeggen tegen pesticiden, artificiële meststoffen en geen GMO-zaden. Ook wordt de boerderij elk jaar geaudit om te verzekeren dat het de regels van biologische landbouw volgt. In de eerste jaren zijn de eerder gebruikte chemicaliën nog niet volledig uit de landbouwgrond, waardoor de katoen niet als biologisch bestempeld kan worden. Wanneer de transitie achter de rug is, kunnen katoenboeren echter meer geld vangen voor biologisch katoen dan ze voor traditioneel katoen krijgen.

Turkse denimproducent Bossa vindt het dan ook belangrijk om boeren te steunen bij deze transitie en doet dit nu samen met Nederlands denimmerk Kuyichi. FashionUnited spreekt met Besim Ozek van die het project heeft opgezet bij Bossa en Zoé Daemen, CR manager van Kuyichi over het ondersteunen van katoenboeren, hoe ze dit precies doen en welke tips ze hebben voor andere merken en modebedrijven die deze stappen willen ondernemen.

Hoe inkopers SS24 bestellen: Oprichter Anne van de Water van kindermodezaak Kookaburra

Anne van de Water nam in 2020 een webshop, die toen nog de naam Toddlers and Tees droeg, over met het idee een kindermodewinkel te openen met een nieuwe naam: Kookaburra. De coronacrisis gooide echter roet in het eten, dus het plan kwam op de plank te staan. Nadat de eigenaresse een aantal keren het fysieke retaillandschap leerde kennen middels een pop-upstore, was in september 2022 het moment toen ze een permanente winkel opende in het Brabantse Vught.

Item van de week: De distressed jeans

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: distressed jeans.