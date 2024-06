Dit wordt het modenieuws van week 26 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 26. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 24 juni tot en met zondag 30 juni 2024.

Hoe de populariteit van klassieke mannenmode ernstige tekorten aan vaardigheden in de industrie onthult

Een golf van mannelijke verfijning trekt door de mode, gedreven door veeleisende consumenten die verlangen naar goed gemaakte kleding. Aangewakkerd door een hernieuwde waardering voor kwaliteit en erfgoed, is dit niet zomaar een vluchtige rage - analisten voorspellen dat de wereldwijde markt voor herenkleding in 2028 een duizelingwekkende 642,95 miljard dollar zal bereiken. Maar hier is het addertje onder het gras: deze bloeiende industrie kampt met een kritisch tekort aan vaardigheden. Wie zullen de kleermakers, ambachtslieden en patroonmakers zijn die de toekomst van herenkleding vormgeven? Kan de industrie deze kloof overbruggen en deze groei volhouden? Het toneel is inderdaad gezet voor groei, maar de vraag blijft: wie zal de oproep beantwoorden?

Nieuwkomers en gouwe ouwen in mannenmode: Dit zijn de FW25-trends volgens Edwin van den Hoek

De zomer laat op zich wachten en dat komt voor Edwin Van den Hoek misschien wel als geroepen. De trendforecaster presenteert zijn FW25-trendvoorspellingen aan tientallen (mode)professionals in de bioscoopzaal van FC de Hyena in Amsterdam-Noord. Hoewel het zonnetje eerst nog een poosje mag gaan schijnen, laat de trendforecaster in ieder geval zien dat de winter van 2025 veel interessants te bieden heeft. FashionUnited deelt enkele highlights.

Hoe de jonge generatie luxe opnieuw definieert

Hoe wordt het begrip luxe in een wereld die wordt gedomineerd door social media en directheid overgedragen aan jongere generaties? Welke waarden koesteren ze en hoe verschillen ze van hun ouders in hun benadering van luxe? Om deze vragen te beantwoorden, werd er een onderzoek uitgevoerd door Sociovision en Brain Value (dochterondernemingen van de IFOP-groep), op verzoek van het Comité Colbert en Media Figaro, onder 400 jongeren in de leeftijd van 20 tot 35 jaar in Frankrijk, de Verenigde Staten en China, die allemaal tot de rijkste 7 procent van elk land behoren.

Item van de week: De zeemanstrui

Om de week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: De zeemanstrui