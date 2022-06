Dit wordt het modenieuws van week 26

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 26. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 27 juni tot en met 3 juli.

Patrizia Pepe opent nieuwe winkel in Amsterdam en introduceert het nieuwe HUB concept.

De opening van de nieuwe Patrizia Pepe winkel in Amsterdam en de lancering van het nieuwe HUB concept worden op donderdag 30 juni feestelijk gevierd. De avond zal in het teken staan van meerdere live optredens. FashionUnited is uitgenodigd. Houd de website in de gaten voor updates.

Kindermodebeurs Sunday School

Op 3 juli aanstaande vindt de zevende editie plaats van de grootste kindermodevakbeurs van Nederland. Op één dag tonen ongeveer 150 Nederlandse en internationale merken hun nieuwste collecties. Op deze beurs komen inkopers en merken vanuit Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Italië, Polen en Spanje in Utrecht bij elkaar. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Sunday School. FashionUnited is aanwezig om verslag te doen.

De mode van de toekomst wordt ontworpen in samenwerking met de natuur

Heb je al gehoord van de levende doodskist van Bob Hendrikx en Loop Biotech? Hoe dit verband houdt met modeontwerp? Dat wordt uitgelegd in het artikel dat deze week verschijnt op FashionUnited. Het artikel is geschreven door Marije de Roos, CEO bij het Nederlandse circulaire modemerk Positive Fibers.

Vier detailhandelaren vertellen wat er speelt in de klassieke mannenmode

Mannen dragen weer pakken. Maar hoe ziet het post-pandemische pak eruit op de werkvloer? En hoe zit het met het feestpak? Vier mannenmode-experts doen in een artikel op FashionUnited verslag van hun ervaringen in het huidige verkoopseizoen en geven inzicht in hun orders voor SS23.

Item van de week: de over-de-knie-laars

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de over-de-knie-laars: wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stylen.