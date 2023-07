Dit wordt het modenieuws van week 27 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 27. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 3 juli tot en met 9 juli.

Modemuseum Hasselt roept op tot dialoog door zichzelf in vraag te stellen

We moeten het over mode hebben, vindt het Modemuseum Hasselt. Nogal wiedes dat zo’n museum dat wil, zou je denken. En toch stelt het museum zich met de nieuwe expo We Need To Talk About Fashion juist bijzonder kwetsbaar op. “De tijdsgeest vraagt erom.”

“What are you wearing?” Ha, ha, ha. Een vernederend lachsalvo schalt door het Modemuseum Hasselt. Het doet ons stilstaan bij de manier waarop we elkaar (en onszelf) beoordelen of juist veroordelen aan de hand van hoe we er op dat moment uitzien. Absurd, eigenlijk, en toch doen we het allemaal, bewust of onbewust.

De trendkleuren voor lente/zomer 2024 geven een stem aan het vrouwelijk lichaam

Van beige/roze tot universeel blauw en stimulerende tinten, de kleurentrends voor damesmode in lente/zomer 2024, zoals voorgeschreven door specialisten, weerspiegelen de behoefte van vrouwen om hun lichaam terug te winnen.

Nu het inkoopseizoen in volle gang is, lijkt het erop dat het fysieke lichaam de toon zet voor het seizoen. "We hadden het lichaam geminacht. We hadden het gedegradeerd tot een schip. Het moest mooi zijn. Een showcase. We hadden de verantwoordelijkheid voor ons geluk overgedragen aan corrupte idolen," schrijven Louis Gérin & Grégory Lamaud, artistiek directeuren van Texworld. “Terwijl de warmte van de zon op de huid ons vervult met gelukzaligheid. Te veel vooringenomenheid, te veel ego, te veel op het spel. Maar onze zintuigen liegen niet. We besloten op ons lichaam te vertrouwen. Nu zijn we verstandig.”

Drykorn: We zijn niet zo afhankelijk van de grote moderetailers

De Duitse kledingleverancier Drykorn blijft zich internationaal positioneren. Naast de aanwezigheid in de showroom tijdens de Paris Fashion Week, vierde het bedrijf vorige week zijn terugkeer op de mannenmodebeurs Pitti Uomo. Daarnaast zal Drykorn in augustus voor het eerst met zijn mannencollectie aanwezig zijn op de modebeurs CIFF in Kopenhagen, kondigde het merk aan. Scandinavië is een van de huidige focusmarkten van de broekenspecialist.

Item van de week: De babydoll jurk

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: babydoll jurk.