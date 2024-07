Dit wordt het modenieuws van week 27 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 27. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactieagenda in de periode van maandag 1 juli tot en met zondag 7 juli 2024.

Yuxus: hoe drie tieners 1.000 euro hebben weten om te zetten in een aantrekkelijk bedrijfsproject

Geboren als het idee van drie vrienden van slechts 16 jaar oud die erin slaagden de 1.000 euro bijeen te brengen die ze nodig hadden om hun eerste T-shirtwinkel te lanceren, heeft Yuxus zich 6 jaar later gevestigd in de winkelomgeving met de opening van twee hoeken in El Corte Inglés, wat bijdraagt aan hun aanwezigheid op Wow Concept en Newcop. Bij FashionUnited wilden we meer te weten komen over dit project van Álvaro en Guillermo Ferre en Fernando Carrillo, dat dit jaar een omzet van 11 miljoen wil behalen, een doel dat ze willen bereiken met hun ‘grootste collectie tot nu toe’.

Hoe inkopers SS25 bestellen: multimerkenboetiek Divali Alkmaar

Het inkoopseizoen is voor iedere retailer een puzzel. Op welke merken wordt ingezet, hoeveel budget is er beschikbaar over het algemeen en per merk, op welke trends wordt ingezet. FashionUnited spreekt inkoper en CEO Fabienne Tran van multimerkenboetiek Divali Alkmaar, die dames-, heren- en kinderkleding verkoopt.

Van seizoensloze kleding tot duurzaamheidscertificaten en een tweedehandsplatform: hoe is het nu met 10Days?

10Days timmert hard aan haar duurzame weg. Het Nederlandse kledingmerk vindt tijdloze, comfortabele kleding belangrijker dan trends en seizoenen. Daarnaast zit duurzaamheid in het hart van het bedrijf en beschikt dan ook over diverse duurzaamheidscertificeringen. Om een steentje bij te dragen aan een nog groenere toekomst, lanceert 10Days een online tweedehandsplatform ‘Pre-loved’. FashionUnited drinkt virtueel een kopje koffie met Chief Executive Officer Marie-José Vermin en vraagt haar naar de ontwikkelingen binnen het bedrijf.

Positieve modeflitsen

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit. Op woensdag verdienen sneakerbedrijven Cbasss en Woovin een podium.