Dit wordt het modenieuws van week 28 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 28. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 8 tot en met 14 juli.

Modefabriek

Wat viel er op tijdens de 2024 zomereditie van Modefabriek? FashionUnited doet verslag van het evenement en spreekt met bezoekers, luistert naar seminars en talks en geeft u een indruk van het evenement.

Kunnen blockchain en NFC-chips een einde maken aan namaak en diefstal van ideeën in de mode-industrie?

De mode-industrie wordt geconfronteerd met een dubbele bedreiging: een toename van namaak die hun winsten aantast en een fast-fashion cultuur die ongestraft ontwerpen kopieert. Maar blockchain biedt een sprankje hoop. Of beter gezegd, een concreet antwoord.

Giorgio Armani wordt 90: Zo was het om te werken met de ontwerper

Giorgio Armani wordt negentig op de 11e van deze maand en met deze indrukwekkende mijlpaal in het leven kan ik het niet laten om even stil te staan bij mijn tijd als ontwerpster van damesmode in zijn team aan het begin van het nieuwe millennium. Ik kwam halverwege de twintig aan op het hoofdkantoor van Armani. Ik had net mijn master afgerond aan Central Saint Martins in Londen, wat in die tijd een vervallen, wetteloze plek was waar rauw geklede studenten en docenten elkaar op hoog volume uitschelden in de gangen, een ritueel dat op de een of andere manier wederzijds respect opwekte. En hier zat ik dan, alsof ik achterstevoren door een heg was gesleept, getransplanteerd naar de meest pittoreske historische wijk Brera in Milaan, naar dit palazzo met luchtige kamers waar alle ontwerpactiviteiten van Armani waren ondergebracht.