Dit wordt het modenieuws van week 28

Verder op de kalender

Zondag 10 juli en maandag 11 juli: Modefabriek

Modefabriek vindt voor het eerst sinds begin 2020 weer fysiek plaats. FashionUnited is aanwezig en doet verslag over de beurs en de verschillende talks die er bij te wonen zijn, zoals: The Art of Looking van Ronny de Vylder en Time for Change van Janice Deul. Houd de website in de gaten voor updates.

Zondag 17 juli tot dinsdag 19 juli: Pure London

Pure London is de toonaangevende modebeurs van het Verenigd Koninkrijk die twee keer per jaar plaatsvindt in Olympia, Londen. De timing van Pure sluit aan bij de seizoenstrends. Tickets zijn verkrijgbaar via de site van Pure London.