Dit wordt het modenieuws van week 29 - 2020

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 29. Dit staat op de redactie agenda van maandag 13 juli tot en met zondag 19 juli 2020.

De kracht van nieuwe businessmodellen in de mode

Volgens Clarisse Reille is het de meest uitgebreide studie ooit gedaan in de mode-industrie. In 'de nieuwe businessmodellen in de mode' worden de belangrijkste thema's besproken van dit document en interessante punten in de businessmodellen aangestipt.

Verslag Paris Fashion Week Men's

Na de haute couture week van vorige week, loopt deze maandag de eerste online Paris Fashion Week Men's af. Editor Jesse Brouns zet voor u de highlights van de shows op een rijtje.

Rechtspraak: waar moet mijn webshop aan voldoen op het gebied van privacy?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. De AVG schrijft regels voor om de bescherming van privacy te waarborgen en is ook van toepassing op webshops. In deze Q&A legt Köster Advocaten uit waar een webshop allemaal aan moet voldoen op het gebied van privacy.