Dit wordt het modenieuws van week 29 - 2021

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 29. Dit staat op de redactie agenda van maandag 19 juli tot en met zondag 25 juli.

Diadora voorzitter: "Duurzaamheid moet iets zijn wat je bent, niet iets wat je doet"

Diadora is in 1948 begonnen als producent van bergschoenen. Sindsdien is het uitgegroeid tot een internationale speler op de markt van sport-, lifestyle- en utiliteitsschoenen (veiligheid). Vandaag de dag is het merk aanwezig in meer dan 60 landen over de hele wereld en zet het zijn expansie voort dankzij een uitgebreid assortiment producten die tot drie verschillende categorieën behoren: schoeisel en kleding, gecentreerd op sportlijnen - met een focus op hardlopen, tennis en voetbal - op mode en stijl, met de high-end Heritage-collectie en een urban Sportswear-lijn en veiligheid. FashionUnited sprak met Enrico Moretti Polegato, voorzitter van Diadora over zijn plannen om te concurreren in de zeer competitieve sportmarkt, zijn plannen voor de Duitse markt, en de productielijn in zijn thuisland.

The Industry We Want panel brengt belanghebbenden in de toeleveringsketen samen

Een recent evenement van The Industry We Want (TIWW), een initiatief dat Fair Wear in januari samen met het Ethical Trading Initiative lanceerde, werd druk bezocht, wat aantoont dat het doel van het initiatief - belanghebbenden uit de sector samenbrengen om te werken aan betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie - door velen wordt gedeeld.

's Werelds grootste modemerken blijven afhankelijk van kunststoffen

Ondanks gedurfde beloften om een duurzamere toekomst te creëren, blijven internationale modemerken vertrouwen op plastic door synthetische vezels te gebruiken in hun collecties. Volgens een rapport van Changing Markets voeden deze vezels het plastic afval en de klimaatcrises als gevolg van de fossiele brandstoffen die nodig zijn om ze te maken.

Op de kalender Opening Pop-Up Store Savara Intimitates, The Lingerist, Semi/Romantic en Save The Wave - 12-19 juli Maandag opent de pop-up store van Savara Intimates, The Lingerist, Semi/Romantic en Save The Wave op de Elandsgracht in Amsterdam. Gedurende de hele week kunnen consumenten hier terecht voor duurzame lingerie en badmode.