Dit wordt het modenieuws van week 29 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 29. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 15 tot en met 21 juli.

Van lokale markten tot wereldwijde detailhandel: De 'organische' groei van Never Fully Dressed

Never Fully Dressed (NFD) is een succesverhaal voor de Britse mode-industrie. Wat begon als een marktkraam op Portobello Road in Londen, is nu een wereldwijde speler, met onlangs de opening van hun tweede winkel in de VS, de eerste aan de westkust. Ondanks de duidelijke groei van het bedrijf, blijft oprichter Lucy Aylen vasthouden aan haar missie om een toegankelijke, community-gedreven essentie voor het merk te behouden.

Na vertrek van LingeriePro heeft België weer lingeriebeurs dankzij Bodyfashion Tradefair

Op 28 en 29 juli vindt de eerste Bodyfashion Tradefair plaats in Antwerpen. Organisator Helen Ypma is in het gat gesprongen dat LingeriePro achterliet. FashionUnited spreekt telefonisch met haar over de plannen en wat men kan verwachten.

Kan duurzame modemarketing werkelijk accuraat zijn?

De regelgeving in de textielindustrie nadert. Veel professionals in de sector weten echter niet hoe, wanneer en met welke middelen ze de vereisten moeten aanpakken die Europese autoriteiten vooral benadrukken om de transparantie in de industrie te verbeteren.