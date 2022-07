Dit wordt het modenieuws van week 29

Verder op de kalender

Zondag 17 juli tot dinsdag 19 juli: Pure London

Pure London is de toonaangevende modebeurs van het Verenigd Koninkrijk die twee keer per jaar plaatsvindt in Olympia, Londen. De timing van Pure sluit aan bij de seizoenstrends. FashionUnited is aanwezig om verslag te doen. Houd de website in de gaten voor updates.

Donderdag 14 juli tot donderdag 21 juli: Les Jumelles pop-up in Amsterdam

Vanaf 14 juli is de pop-up van het kleurrijke Belgische merk Les Jumelles geopend aan de Prinsengracht 455 in Amsterdam. Oprichter Magalie Aerts laat zich inspireren door kleuren, prints en onverwachte combinaties, zoals ze die in India zag tijdens haar studie global management. De pop-up is maandag van 12.00 uur tot 18.00 uur geopend, dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 uur tot 18.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Woensdag 20 juli tot woensdag 27 juli: Düsseldorf Fashion Days

Twee keer per jaar - traditioneel in januari en juli - komen verschillende inkopers naar de Düsseldorf Fashion Days, afgekort DFD. In Düsseldorf bestellen zij voor een heel seizoen. De bestellingen worden geplaatst in de meer dan 600 showrooms van de stad, in ruim opgezette modecentra en op modebeurzen.