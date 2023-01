Dit wordt het modenieuws van week 3 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 3. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 16 januari tot en met 22 januari.

Hoe bestellen inkopers FW23? In gesprek met retailers Flashman, Reset Fashion en Van Dal Mannenmode

Het beursseizoen is in volle gang en aan het einde van deze week vindt de wintereditie van Modefabriek weer plaats. In aanloop naar de beurs gaat FashionUnited gesprek met diverse inkopers. Hoe wordt het budget bepaald, op welke items wordt dit seizoen ingezet en is er ruimte voor nieuwe merken in de winkel?

Welke trends kun je verwachten in 2023 volgens bekende Franse trendforecaster Vincent Grégoire?

Vincent Grégoire is een bekende trendforecaster in Frankrijk en is de consumententrends en inzichten directeur bij agentschap Nelly Rodi. De forecaster zet vijf trends op een rij die hun invloed zullen uitoefenenen in 2023.

Rechtspraak: Waar moet je rekening mee houden als je kleding upcycled?

Upcyclen wordt steeds populairder, maar een recente rechtszaak aangespannen door Chanel laat zien dat er meerdere dingen zijn waarmee rekening gehouden moet worden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van logo’s en andere merk kenmerken. Köster Advocaten duikt voor FashionUnited in het onderwerp.

Item van de week: de utility jacket

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de utility jacket.