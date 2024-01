Dit wordt het modenieuws van week 3 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 3. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 15 januari tot en met 21 januari 2024.

Preview Women

Vandaag, op maandag 15 januari, vindt de derde editie van de beurs Preview Women plaats in Nieuwegein. De perfecte plek om vakkennis op te doen en te netwerken in een ongedwongen sfeer. Geniet van een hapje en een drankje, en natuurlijk: veel inspirerende damesmodemerken. Er worden meer dan 130 verschillende exposanten verwacht.

Duitse beurs Seek

Later deze week, op 16 en 17 januari, staat de Duitse modebeurs Seek op de agenda. De modebeurs cureert vooruitstrevende streetwear en urbanwear merken, verschillend van sport tot denim en niche-merken. Er worden ongeveer 200 diverse exposanten verwacht. FashionUnited brengt een bezoek aan de beurs en doet verslag. Houd deze week de website in de gaten.

Met welke uitdagingen worden retailprofessionals geconfronteerd in het "phygital" tijdperk?

De grenzen tussen fysieke en digitale winkels vervagen steeds meer en maken plaats voor het tijdperk van het "phygital" bedrijfsmodel in de detailhandel. Het uitgangspunt is duidelijk: vernieuwen of sterven. Eén vraag blijft echter hangen: is het mogelijk om deze samensmelting van fysieke en digitale omgevingen te bereiken zonder afbreuk te doen aan de klantervaring? FashionUnited doet onderzoek.

Waarom het verstandig is als mode-industrie een oog te houden op klimaatsrechtszaken en milieuwetgeving

Je ziet het steeds meer: ngo's en burgers die rechtszaken aangespannen tegen Europese regeringen en multinationals. Dit gebeurt in de mode-industrie om verschillende redenen. Bijvoorbeeld, door het gebruik van valse duurzaamheidsclaims. Deze week verdiept FashionUnited zich in het fenomeen.

Item van de week: de grote halsketting

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: De grote halsketting.