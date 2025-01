Dit wordt het modenieuws van week 3 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 3. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 13 januari tot en met zondag 19 januari 2025.

Verslag van Preview Kids

Maandag 13 januari vindt de beurs Preview Kids plaats, een belangrijke modebeurs voor kindermode. Tijdens dit evenement worden de nieuwste trends, collecties en innovaties gepresenteerd door zowel gevestigde als opkomende merken. De beurs biedt een platform voor modeprofessionals om elkaar te ontmoeten, zakelijke kansen te verkennen en de toekomstige ontwikkelingen in de kindermodemarkt te bespreken. FashionUnited brengt deze week in een verslag de hoogtepunten van de beurs in beeld en spreekt met verschillende vertegenwoordigers van modebedrijven om meer inzicht te krijgen in de kindermodemarkt.

Christine Boland voorspelt SS26: Het is tijd voor rust en heling

Van politieke discussies tot duurzame kwesties; de wereld maakt zich zorgen. Deze onderwerpen worden op verschillende manieren vertaald in de kunst- en modewereld. Hoe gaan deze industrieën met beladen onderwerpen als deze om? Volgens trendforecaster Christine Boland draait het in de kunst- en modewereld vanaf nu om helen en herstellen. Wat dat inhoudt? FashionUnited woonde de trendwebinar van Boland bij en zet alle trends voor u op een rij.

De baan van…

In de rubriek 'De baan van…' spreekt FashionUnited met een professional uit de mode-industrie over zijn of haar carrière. Bezoek de website om meer te ontdekken over innovatieve carrièremogelijkheden binnen de dynamische mode-industrie.

Positieve modeflitsen

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit.