Dit wordt het modenieuws van week 30 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 30. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 24 juli tot en met 30 juli.

Alles wat je moet weten over Chinese e-tailer en Shein-concurrent Temu

De naam Temu komt steeds vaker voor in Europese en Amerikaanse media. Als concurrent van Shein én als Chinese e-tailer in zijn eigen recht, is het goed om eens in de geschiedenis van Temu te duiken. Houd de website in de gaten voor een kort achtergrondstuk.

Van Jil Sander tot Ottolinger: Puma's creatief directeur richt zich op mode in plaats van streetwear

Puma wil terug naar de oude tijd toen het sportkledingbedrijf met Jil Sander de werelden van mode en sport verenigde en dit erfgoed delen met een nieuwe generatie creatieven. Ondertussen ontdekt de jonge doelgroep het roestige stokpaardje van de motorsport als nieuwe trend en dus gaat de grote kat uit Herzogenaurach ook op dit gebied vol gas. Daarnaast is er een nieuwe start met superster Rihanna.

Het bedrijf, dat de beschikking heeft over een archief van 75 jaar, viert zijn jubileumjaar met een paar verrassingen en verliest natuurlijk de Olympische Spelen van volgend jaar niet uit het oog. Heiko Desens, Global Creative Director bij Puma, legt uit wat Puma de komende tijd nog meer in petto heeft en welke ontwikkelingen de sport- en lifestyle-industrie momenteel bezighouden.

Item van de week: De kokerrok

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de kokerrok.

Ook op de kalender deze week: Dinsdag 25 juli LVMH presenteert de halfjaarresultaten. Woensdag 26 juli Moncler Group presenteert de halfjaarresultaten. Puma presenteert de resultaten voor het tweede kwartaal.

Zondag 30 juli en maandag 31 juli

Beurs LingeriePro in Kortrijk. Registratie is vereist.