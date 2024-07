Dit wordt het modenieuws van week 30 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 30. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 22 tot en met 28 juli.

SS25: Zo werken bestellingen bij Tom Tailor

Voor modebedrijven begint de drukke fase van de orderbusiness. Waar maken de merken zich zorgen over en wat hopen ze te bereiken met de SS25-collectie? Een interview met David Meyer, groothandelsmanager bij de Hamburgse kledingfabrikant Tom Tailor .

Chemicaliën blijven op de EU-agenda: belangrijke inzichten voor de mode-industrie over aankomende PFAS-beperkingen

Volgens een studie uit 2024 van Dr. Harrad, hoogleraar milieuchemie aan de Universiteit van Birmingham, kunnen PFAS de huidvloeistoffen (zoals zweet en oliën) binnendringen via omgevingsmedia (zoals binnenstof). Ze kunnen vervolgens via de huid worden opgenomen en in de bloedbaan terechtkomen. Met haar aankomende wetgevende initiatieven wil de Europese Unie de risico's die verband houden met deze gevaarlijke chemicaliën beperken door hun productie, distributie en gebruik te verbieden.

Boekentip van een modeprofessional

Bij modevakblad FashionUnited beginnen we deze zomer met de rubriek ‘Boekentip van een modeprofessional’. Om de week gaan we in gesprek met boeiende mensen uit de mode-industrie over een boek dat ze gelezen hebben en dat ze aanraden, waarom het een goed boek is en wat er nog meer op hun boekenlijst staat.