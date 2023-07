Dit wordt het modenieuws van week 31 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 31. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 31 juli tot en met 6 augustus.

Tijd voor echte verandering in modeplanning

Het onderwerp planning is lange tijd ambivalent behandeld in modebedrijven. In tijden van comfortabele groei krijgt "planning" meestal weinig aandacht. "De zaken gaan" en er wordt vooral geïnvesteerd in klantgerichte gebieden - nieuwe campagnes, de online shop of het filiaalnetwerk moeten de omzetontwikkeling verder aanwakkeren.

Daarom hebben merken en retailers jarenlang slechts in beperkte mate geïnvesteerd in hun planningsmogelijkheden, die nu dringend nodig zijn in een veel uitdagender marktomgeving. De hoge volatiliteit op de afzetmarkten in combinatie met grote onzekerheden bij de inkoop hebben het voor retailers steeds moeilijker gemaakt om assortimenten, hoeveelheden, bestellingen en capaciteiten op elkaar af te stemmen. Als gevolg hiervan zijn verkooptarieven, voorraden, prijsverlagingen en kosten vaak niet meer voldoende winstgevend.

Je moet er maar opkomen

Een gat in de markt, daar liggen kansen. De meeste bedrijven die starten zien zo’n spreekwoordelijk gat, ook de bedrijven die met kleine innovaties een groot verschil maken. In de serie ‘Je moet er maar opkomen’ gaat FashionUnited in augustus in gesprek met deze ondernemers. Houd de website deze week in de gaten voor het eerste artikel uit de reeks.

Gooi formele kleding uit het raam: ‘Office Punk' regeert de werkwereld

De komst van generatie Z naar de arbeidsmarkt is al jaren het onderwerp van verhitte discussies. Terwijl de meeste onderzoekers en studies zich tot nu toe hebben gericht op het arbeidsethos van deze wilskrachtige generatie, is er weinig aandacht besteed aan hun modieuze affiniteiten met het kantoor. En toch is het moeilijk voor te stellen dat de zeer expressieve generatie, die breekt met klassieke bedrijfsstructuren en conformiteit, dit niet ook visueel zal uitdrukken.

Vooral via sociale media, waar "quiet quitting" - het idee om als werkende niet over de eigen grens te gaan - al wordt aangeprezen en TikTok-video's met omgebouwde corporate taal als "Please feel free to contact me" dagelijks viral gaan, bespeuren de experts van trendonderzoeksinstituut FashionSnoops momenteel een modeverschuiving en voorspellen ze een nieuwe microtrend die (on)geschikt is voor kantoor, de Office Punk.

Item van de week: De korte broek bij een pak

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de korte broek bij een pak.