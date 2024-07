Dit wordt het modenieuws van week 31 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 31. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 29 juli tot en met zondag 4 augustus.

Hoe inkopers SS25 bestellen: Butik Alkmaar

Of je nou net nieuw bent in de winkelstraat, of een oudgediende, inkopen moeten retailers allemaal. Zo ook Butik Alkmaar, dat met drie damesmode winkels in de oude stad van Alkmaar zit (Noord-Holland). Het bedrijf bestaat dit jaar twaalf en een half jaar. FashionUnited spreekt met eigenaar Angelique Schouten over hoe zij het vullen van de winkels aanpakt en welke trends zij ziet.

Boekentip van een modeprofessional: Alex van der Steen tipt 'Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel'

FashionUnited presenteert om de week een boekentip van een professional uit de modewereld. Deze week is dat Alex van der Steen, een Nederlandse modestylist, fotograaf, art director en contributing editor bij Vogue Nederland. Hij is bekend om zijn werk over de hele wereld, waaronder New York City, waar hij tien jaar heeft gewoond. Hij tipt het boek 'Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel' van Linda Evangelista.

Het boek gaat over de samenwerking tussen Linda Evangelista, een van de originele 'supermodellen' van de jaren 80, en fotograaf Steven Meisel. Het boek volgt Meisels visie op muze Evangelista. Het model wordt afgebeeld in verhalende contexten.

Van der Steen plaatst het boek in de bredere context van de mode-industrie.

Duurzaamheidsinspanningen van juli 2024

Deze week selecteert FashionUnited opvallende duurzaamheidsinspanningen uit de mode-industrie uit binnen- en buitenland van de maand juli.