Dit wordt het modenieuws van week 31 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 31. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 28 juli tot en met 3 augustus.

Vijf jaar na Covid, zes trends die nog steeds het consumentengedrag herdefiniëren

Nu we de symbolische grens van vijf jaar sinds het begin van de pandemie zijn gepasseerd, heeft The Anchor, een adviesbureau dat wordt ondersteund door het Placer.ai platform, een uitgebreid rapport gepubliceerd over de consumentengewoonten na Covid. Aan de hand van gegevens over het aantal bezoekers op fysieke locaties in de eerste helft van 2025, vergeleken met 2019 en 2024, identificeert de studie zes diepgewortelde en blijvende dynamieken. Detailhandel, horeca, entertainment, hybride werk. De gevolgen van de pandemie blijven de keuzes van de consument bepalen.

Financiële resultaten: Kering, Hermès, Adidas, Prada, Steve Madden, Salvatore Ferragamo

Deze week publiceren een hoop financiële resultaten. Omdat elk bedrijf een andere periode voor het boekjaar aanhoudt, zullen de publicaties voor het ene bedrijf gaan over het eerste halfjaar van het boekjaar en voor anderen weer alleen over het tweede kwartaal.

Inclusieve binnenstad: het "stille uur" in Wiesbaden daagt de winkelervaring uit

Elke donderdag tussen 15 en 17 uur worden de lichten gedimd en de geluiden verminderd. In totaal doen 20 winkeliers in het stadscentrum mee aan het initiatief. Het doel is om het winkelen laagdrempeliger en de openbare ruimte toegankelijker te maken. Het ‘Stille Uur’ is in het bijzonder gericht op mensen met autisme, angststoornissen of sensorische overgevoeligheid. Maar zij zijn niet de enigen die er baat bij lijken te hebben.