Dit wordt het modenieuws van week 31

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 31. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 1 augustus tot en met 7 augustus.

Is data een vriend of vijand van de modeontwerper?

Van de levenscyclus van modetrends tot marktstatistieken en details over de maatvoering van klanten: het zijn allemaal gegevens die ethisch en eerlijk verwerkt moeten worden om de privacy te waarborgen. Is data een vriend of vijand van de modeontwerper? FashionUnited onderzoekt dit deze week.

Wat zit er achter de groene revolutie binnen de mode-industrie?

Consumenten eisen steeds vaker van modebedrijven dat ze sociale initiatieven steunen en hun ecologische voetafdruk verkleinen. Diversiteit en inclusiviteit staan bovenaan de agenda. Wat betekent dit voor de toekomst van de mode-industrie? Houd de website in de gaten voor meer informatie.

Item van de week: de pofmouw

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de pofmouw: wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stylen.