Dit wordt het modenieuws van week 32 - 2021

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 32. Dit staat op de redactie agenda van maandag 9 augustus tot en met zondag 15 augustus.

Uitbreiding ondanks corona: hier zijn bedrijven naar op zoek

In Frankrijk zijn de opeenvolgende periodes van lockdown niet synoniem geweest voor een vertraging voor alle modemerken. Integendeel, de best bewapenden, dat wil zeggen de 100 procent digitale bedrijven, hebben hun cijfers zelfs zien stijgen. Om deze veelbelovende groei vol te houden, moeten de teams uitbreiden. FashionUnited interviewde vier van hen om een beter inzicht te krijgen in hun personeelsbehoeften.

Op de kalender Copenhagen Fashion Week - 10-13 augustus Dinsdag is het zover, dan begint de Deense modeweek. Daar zullen verschillende Scandinavische modemerken als Samsøe Samsøe, Baum und Pferdgarten en Ganni hun SS22-collectie tonen.