Dit wordt het modenieuws van week 32 2024

Conversie omhoog – retouren omlaag: Sizekick wil webshops winstgevender maken met op AI gebaseerd maatadvies

De start-up Sizekick uit München wil mode- en sportwinkels helpen het aantal retourzendingen in de online detailhandel te verminderen door nauwkeurig maatadvies te geven. Deep learning-modellen en de enorme lichaamsdatabase van het Hohenstein Instituut zorgen voor nauwkeurigheid.

Het probleem van retourzendingen is zo oud als de online retail zelf. Vooral kledingmerken moeten (leren) leven met het feit dat consumenten veel producten retourneren vanwege pasvormproblemen. Retourpercentages tot 50 procent zijn niet ongewoon in de modedetailhandel, wat natuurlijk een negatief effect heeft op de marge en winstgevendheid van de winkel, maar ook op het milieu.

De start-up Sizekick uit München, opgericht in 2022, wil het probleem van maatgerelateerde retourzendingen oplossen met behulp van zelf ontwikkelde AI-gebaseerde software waarmee klanten gepersonaliseerd maatadvies kunnen krijgen in online winkels. Het idee is eigenlijk niet nieuw, maar alleen de huidige technische mogelijkheden met deep learning en AI bieden de nauwkeurigheid die nodig is voor echt maatadvies. De twee oprichters van Sizekick, David Oldeen en Jake Lydon, weten waar ze het over hebben. Ze zijn al lang bekend met de business van 3D lichaamsgegevens en digitaal maatadvies vanuit hun tijd samen bij Presize, dat ook digitaal maatadvies aanbood en in 2020 werd overgenomen door Facebook-moederbedrijf Meta.

Beursbezoek: IFCO in Istanbul

De vijfde editie van Istanbul Fashion Connection (IFCO) vindt plaats van 7 tot en met 9 augustus 2024. De organisatoren van de IFCO hebben FashionUnited uitgenodigd voor de beurs.

De Brat-esthetiek van Charli XCX: een combinatie van neongroen, witte tanktops en Kamala Harris

Wanneer president Joe Biden zich terugtrekt uit de race van 2024 en vicepresident Kamala Harris steunt als zijn opvolger, tweet zangeres Charli XCX: "Kamala is brat," wat een grote online reactie veroorzaakt. In een TikTok-video legt Charli XCX uit dat de brat-stijl "helemaal om dualiteit draait. Het kan de richting van stille luxe inslaan, maar het kan ook provocatief zijn," verklaart ze, "een witte tanktop zonder bh is eigenlijk alles wat je nodig hebt." Voor meer stylinginspiratie deze week: recente afbeeldingen van straatmode en de catwalks die aan deze esthetiek voldoen.

Aankondiging volledige programma Amsterdam Fashion Week

Op dinsdag 6 augustus wordt het volledige programma van Amsterdam Fashion Week (AFW) 2024 bekendgemaakt. FashionUnited is zoals gebruikelijk bij de shows en doet uitgebreid verslag van de bijzonderheden.