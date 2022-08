Dit wordt het modenieuws van week 32

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 32. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 8 augustus tot en met 14 augustus.

G-Star Hoofd Duurzaamheid: Is een circulaire mode-industrie haalbaar? 'Alleen als we allemaal aan boord zijn'

"Wij geloven dat het gewoon iets is wat je moet doen, niet iets waar je over moet opscheppen." Deze uitspraak over duurzaamheid in de mode komt van Rebecka Sancho, het nieuwe hoofd duurzaamheid van G-Star RAW, die in stilte werkt aan het opschalen van de initiatieven op het gebied van circulaire economie van het denimmerk. Houd de website in de gaten voor een artikel over dit onderwerp.

9 Vragen aan Gerry Weber CEO Angelika Schindler-Obenhaus

Het kledingbedrijf Gerry Weber wil een jongere doelgroep aanspreken en zijn collecties meer geschikt maken voor jongere vrouwen. FashionUnited publiceert deze week een interview met CEO Angelika Schindler-Obenhaus.

Item van de week: de avondjurk

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de avondjurk: wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stylen.