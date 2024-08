Dit wordt het modenieuws van week 33 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 33. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 12 augustus tot en met zondag 18 augustus.

Vroege vogels, last-minute shoppers en stilte: Dit merken retailers van het warme weer

De temperaturen in Nederland stijgen. Mensen gaan naar het strand of naar het zwembad voor verkoeling. FashionUnited is nieuwsgierig, hoe doen onze lokale winkels het op dit moment? Verkopen ze meer of zijn de kassalades stil? Diverse modeondernemers van over het land delen wat hen is opgevallen.

Boekentip van een modeprofessional

FashionUnited presenteert om de week een boekentip van een professional uit de modewereld. Deze week is dat Pim Roggeveen, de medeoprichter van het Rotterdamse sneakerbedrijf Wear. Hij tipt het boek ‘The World Is On Fire But We're Still Buying Shoes’ van voormalig Highsnobiety redacteur Alec Leach.

Positieve modeflitsen

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit. Houd de website in de gaten voor het laatste veelbelovende nieuws uit de modeindustrie.