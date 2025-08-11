Dit wordt het modenieuws van week 33 - 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 33. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 11 tot en met 17 augustus.

Wanneer mode en proteïnevezels samenkomen: “Biotechnologie kan een krachtige motor voor het goede zijn”

Spiber is een bio-onderneming uit Japan die de kracht van fermentatie benut om vezels te produceren. Hoe moet men zich dit voorstellen? Het begon in 2004 toen bio-informaticaonderzoekers Kazuhide Sekiyama en Junichi Sugahara onderzoek deden naar methoden om spinnenwebvezels te produceren door middel van fermentatie. Drie jaar later gebruikten ze hun onderzoek om milieuproblemen in de textielindustrie op te lossen en ontwikkelden ze een eiwit dat speciaal was ontworpen voor hoogwaardige textieltoepassingen.

Skechers: waarom een sneakermerk zonder cultstatus 9,4 miljard dollar waard is

Als de aangekondigde verkoop van het Amerikaanse sneakermerk Skechers in het derde kwartaal van dit jaar daadwerkelijk doorgaat, zal deze deal de geschiedenis ingaan als de grootste transactie ooit op de sneakermarkt. Waarom is Skechers eigenlijk zo interessant?

Duitse retailer Emerson Renaldi: Merken winnen het vertrouwen van klanten met ‘non-sale’

Bij Emerson Renaldi staan de tekenen op uitbreiding. Met de opening van een nieuwe vestiging in het Oostenrijkse Telfs slaat de luxe modewinkel uit Neurenberg nieuwe wegen in – zowel geografisch als strategisch.

In een interview geeft Olivia Pfeiff inzicht in de redenen achter de keuze van de locatie. Daarnaast spreekt de directeur van het familiebedrijf over actuele trends en hoe merken het vertrouwen van hun klanten kunnen winnen tijdens het veranderende consumentengedrag.

Financiële resultaten: On, Tapestry, Birkenstock, Marimekko

Deze week publiceren een hoop financiële resultaten. Omdat elk bedrijf een andere periode voor het boekjaar aanhoudt, zullen de publicaties voor het ene bedrijf gaan over het eerste halfjaar van het boekjaar en voor anderen weer alleen over het tweede kwartaal.