Dit wordt het modenieuws van week 33

Verder op de kalender

Woensdag 17 augustus: Clan de Banlieue FW22 collectie tentoonstelling

Op 17 augustus organiseert het Nederlandse merk Clan de Banlieue een tentoonstelling om zijn nieuwe FW22-collectie te presenteren. Clan de Banlieue biedt een meer modegerichte benadering van streetwear, die is geïnspireerd door retro sportkleding. Het evenement zal in Rotterdam plaatsvinden en is bedoeld als een ervaring.

Zondag 21 augustus: Africa Fashion Week

Op 21 augustus wordt Africa Fashion Week gehouden in de evenementen- en feestlocatie De Koning in Amsterdam. Het thema van dit jaar is: 'behind the mask' en de dresscode is: ‘African royalty’. Tickets zijn verkrijgbaar via Eventbrite.