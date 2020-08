Dit wordt het modenieuws van week 34 - 2020

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 34. Dit staat op de redactie agenda van maandag 17 augustus tot en met zondag 23 augustus 2020.

Het belang van storytelling bij de digitale presentaties van collecties

De evolutie van storytelling is hard aan het versnellen sinds de coronacrisis. Er wordt veel meer gedeeld op social media, en presentaties voor de Fashion Weeks vinden digitaal plaats. FashionUnited geeft vier voorbeelden van storytelling bij de digitale presentaties van collecties.

Waarom luxe merken hun pijlen richten op Shanghai

Meer en meer luxe modemerken tonen hun collecties of exposities in Shanghai. Merken als Chanel, Louis Vuitton en Christian Dior wisten de bruisende, culturele stad al te vinden. Onder andere omdat China als een van de eerste landen de epidemie in bedwang heeft weten te houden. Deze en de andere redenen om voor Shanghai te kiezen lees je in dit artikel.