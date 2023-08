Dit wordt het modenieuws van week 34 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 34. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 21 tot en met 27 augustus.

Hoe Levi's verduurzaamt én de iconische producten waarborgt

Denk je aan Levi’s dan denk je aan de 501 Jeans, de klassieke spijkerbroek van het merk. Het model van deze broek der broeken ziet er met zijn hoge taille en rechte pijpen al 150 jaar hetzelfde uit. Toch is die meer veranderd dan je zou denken, zo introduceerde Levi’s onlangs de ‘Plant-Based 501’, die voor 97 procent uit plantaardig materiaal bestaat.

Over deze vernieuwing en over verdere verduurzaming in de mode-industrie sprak FashionUnited met Levi’s duurzaamheidsexpert Paul Dillinger, die de positie bekleedt van Vice President Global Design Innovation. Tijdens de op innovatie gerichte Copenhagen Fashion Week deelt hij zijn inzichten vanuit de Levi's showroom in het centrum van Kopenhagen.

Na werken bij grote modehuizen showt ontwerper Max Zara Sterck nu eigen silhouet

Nederlandse ontwerper Max Zara Sterck heeft een indrukwekkende cv. Haar carrière in de mode begon toen ze op haar zeventiende op de bonnefooi naar Parijs vertrok en daar een stage wist te bewerkstelligen bij een couturier. Na een modeopleiding aan ArtEZ werkte ze bij La Perla, J.W. Anderson en Alexander McQueen. Nu maakt Sterck haar debuut op Amsterdam Fashion Week. Reden genoeg om eens kennis te maken met de ontwerper.

Een revolutie in de katoenproductie: Australisch klimaatpositief initiatief

Katoen, een hoofdbestanddeel van de wereldwijde textiel- en mode-industrie, heeft een aanzienlijke CO2-voetafdruk, waarbij tijdens de productie 2 tot 4 ton CO2 per hectare wordt uitgestoten. Een pioniersbedrijf in Australië staat echter op het punt om een klimaatpositieve oplossing te bieden voor de katoenteelt, waardoor het landschap voor internationale boeren en toeleveringsketens mogelijk verandert.

Item van de week: Het geprinte overhemd

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: het geprinte overhemd.

Duurzame textiel innovaties: Tomatenleer

Madrid - Het Indiase bedrijf Bioleather, dat gespecialiseerd is in innovatie en de ontwikkeling van nieuwe, geavanceerde stoffen, heeft opnieuw laten zien dat het zich inzet voor innovatie, duurzaamheid en de bescherming van het welzijn van dieren. Het bedrijf lanceert nu de commercialisering van een nieuw en baanbrekend materiaal dat een revolutie teweeg zal brengen in de mode-industrie als geheel: een nieuw veganistisch leer gemaakt van tomatenhuid, dat het presenteert als een perfect innovatief alternatief voor traditioneel dierlijk leer, dat 100 procent biologisch afbreekbaar is en vrij van kunststoffen en chemische producten die schadelijk zijn voor mens en milieu.