Dit wordt het modenieuws van week 34

Dinsdag 23 augustus: In my shoes lanceringsevent Bristol + Kinderhulp

Kinderhulp en Bristol slaan de handen ineen: op 23 augustus start hun 'in my shoes' campagne, die tot stand is gekomen in samenwerking met Kinderhulp. Hierbij vragen ze aandacht voor gezinnen die het moeilijk hebben. Tijdens dit evenement, dat om 11 uur in de Maassilo in Rotterdam plaatsvindt, kun je 'in de schoenen stappen' van mensen die in armoede leven.

Woensdag 24 augustus: Presentatie kindercollectie Kiabi in samenwerking met ‘Le Monde d’Ayden’

Voor de start van het nieuwe schooljaar heeft het budgetvriendelijke modemerk Kiabi de collectie ‘Back to school’ ontworpen, voor zowel kinderen met als zonder beperking. Het modemerk licht zijn plannen toe tijdens een persevenement dat Kiabi organiseert met ‘Le Monde d’Ayden’. Deze vindt plaats in shoppingcenter Docks Brussel.