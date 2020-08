Dit wordt het modenieuws van week 35 - 2020

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 35. Dit staat op de redactie agenda van maandag 24 augustus tot en met zondag 30 augustus 2020.

Interview met Pronovias CEO Amandine Ohayon

Ondanks dat bruiloften massaal gecanceld en doorgeschoven werden, is Amandine Ohayon, CEO van bruidsmode groep Pronovias, niet negatief. "De bruidsmode industrie is heel veerkrachtig." FashionUnited spreekt met haar over de coronacrisis, de liefde, duurzaamheid in de branche en een oproep voor gelijkheid en inclusiviteit.

Hoe bouw je een circulaire textielindustrie in India?

Enviu zag in India een kans om de lokale maakindustrie te helpen. Inmiddels werkt het bedrijf door middel van het programma Reweave aan het opzetten van een lokale circulaire industrie. Hoe dit tot stand is gekomen, dat vertelt programma-manager Marieke Lenders tegen FashionUnited.