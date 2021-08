Dit wordt het modenieuws van week 35 - 2021

Op de kalender

Start aanvraag TVL Q3 2021 - 31 augustus

Vanaf dinsdag kunnen ondernemers TVL aanvragen over de periode Q3 van 2021.

Krakatau pop-up store Mall of the Netherlands - 1 september

Het Russische merk Krakatau, bekend van zijn technische jassen, is vanaf 1 september 5 maanden te vinden in het winkelcentrum Mall of The Netherlands. Dat heeft een woordvoerder van het merk bekendgemaakt aan FashionUnited.

Krakatau werd in 1999 opgericht in Sint-Petersburg, Rusland. Het merk heeft momenteel 600 verkooppunten in 15 landen wereldwijd. In Nederland zijn er meer dan 150 verkooppunten en twee brandstores in Amsterdam. Krakatau heeft tevens acht winkels in het thuisland, vijf in Moskou en drie in Sint-Petersburg.

In Europa (exclusief Nederland) is het Russische modemerk te koop bij ruim 400 detaillisten. Krakatau opent medio oktober een tijdelijke winkel in het centrum van Berlijn. Die pop-up zal een maand geopend zijn, aldus de woordvoerder. Overige details worden later bekendgemaakt.

De Groene Sessie: het warenhuis van de toekomst - 3 september

Hoe ziet een warenhuis als de Bijenkorf er over 5 of 10 jaar uit? Is het nog steeds een winkel en zo ja, wat wordt er dan verkocht? Willa Stoutenbeek, oprichter van W.Green, gaat in deze online Groene Sessie live in gesprek met experts van binnen en buiten de Bijenkorf die de retail structureel willen veranderen. Bij Willa op de bank zitten Borre Akkersdijk van textielinnovatiestudio ByBorre, Rosanne van Miltenburg van platform voor duurzame innovatie Fashion For Good, en Janneke van Rooijen en Irene van Lieshout van de Bijenkorf.

Amsterdam Fashion Week - 1-4 september

Woensdag gaat de Amsterdamse modeweek weer van start. Hier een kort overzicht van het programma.

Programma AFW 1 september: Schepers Bosman en Wandler

2 september: Expositie RVDK, expositie Batavia Stad Fashion Outlet, The Hub by AFW, Jenneskens en Humanoid

3 september: Expositie RVDK, expositie Batavia Stad Fashion Outlet, The Hub by AFW, Cruèl, Lichting 2021, Duran Lantink x Bea Otte en Reconstruct x Bud

AFW x Four Amsterdam, Natan, Ninamounah expositie, Wannes Akop en Bodil Ouédraogo x Patta



Openingsweekend MoMu en Mode2.021 Antwerpen - 4 en 5 september

Antwerpen straalt ‘Mode 2.021’ uit vanaf het eerste weekend van september. Het officiële openingsweekend van zaterdag 4 september (9u30 – 20u) tot en met zondag 5 september 2021 (9u30 – 18u) omvat naast de officiële (her)opening van MoMu – ModeMuseum Antwerpen ook de start van het stadsfestival dat tot en met januari 2022 zal inspireren. Iedereen, van diehard modefans tot nieuwsgierige passanten, wordt uitgenodigd om tijdens het openingsweekend van een inclusieve line-up te genieten vol expo’s, openluchtprojecten, gratis workshops, animatie, wandelingen en activiteiten voor elke generatie, aldus het persbericht.

Masterly the Dutch in Milano - 5-10 september

The Dutch in Milano, het evenement dat sinds 2016 een rijke en gevarieerde selectie van Nederlands design, fijn vakmanschap en kunst naar Italië brengt, neemt deel aan de komende editie van de Fuorisalone. Afgelopen 26 april, toen het lot van 's werelds meest toonaangevende meubel- en designbeurs nog onzeker was, kondigde de oprichter en curator van het evenement Nicole Uniquole aan dat Masterly zou deelnemen aan de aankomende Fuorisalone. Deze aankondiging was het eerste concrete teken van vertrouwen in de stad en haar Design Week dat door een buitenlandse belanghebbende werd getoond, en maakte van Masterly het eerste grote internationale evenement dat zijn terugkeer naar Milaan na de pandemie bevestigde.