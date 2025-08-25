Dit wordt het modenieuws van week 35 - 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 35. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 25 tot en met 31 augustus.

Erkenning versus heruitvinding: een verkenning van Topshop's uitdaging om de mode terug te winnen

De naam Topshop heeft nog steeds een culturele betekenis, die verwijst naar een tijd waarin high street fashion niet alleen bepalend was voor de garderobe, maar ook voor de identiteit van een hele generatie. De erfenis van het merk reikt verder dan alleen kleding: het was een merk dat de toon zette voor de jeugdcultuur en bepalend was voor hoe mode werd ervaren. Nu het merk een comeback probeert te maken, ligt de uitdaging in het vertalen van die culturele stempel naar een retailomgeving die totaal anders is dan die waarin het ooit domineerde.

LVMH's Loro Piana: Wat zijn de gevolgen voor de sector en beleggers na het schandaal?

De LVMH-groep kwam opnieuw in rep en roer toen haar Italiaanse dochteronderneming Loro Piana, een huis dat bekend staat om zijn kasjmier en ingetogen luxe, vorige maand onder gerechtelijk toezicht werd geplaatst door de rechtbank van Milaan. Deze uitzonderlijke beslissing benadrukt de excessen van een uitbestedingssysteem dat te vaak uit de hand loopt, iets wat al eerder aan de kaak werd gesteld in andere soortgelijke zaken die de luxesector troffen.

Financiële resultaten: Van de Velde, PVH, Guess, Lanvin

Deze week publiceren een hoop financiële resultaten. Omdat elk bedrijf een andere periode voor het boekjaar aanhoudt, zullen de publicaties voor het ene bedrijf gaan over het eerste halfjaar van het boekjaar en voor anderen weer alleen over het tweede kwartaal.