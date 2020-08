Dit wordt het modenieuws van week 36 - 2020

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 36. Dit staat op de redactie agenda van maandag 31 augustus tot en met zondag 6 september 2020.

Slow fashion label Asket: “We zijn haast anti-fashion”

Het Zweedse slow fashion merk Asket richt zich op de minimalistische levensstijl; less is more. Daarom focust het in Stockholm gevestigde merk zich sinds de oprichting in 2015 op tijdloze basics en slechts één permanente collectie. FashionUnited sprak met Asket mede-oprichter August Bard-Bringéus over het managen van een transparante toeleveringsketen, de gevolgen van de coronacrisis en een eventuele damescollectie.

Work in fashion: hoe voer je een goed digitaal sollicitatiegesprek?

De wereld heeft een digitale transformatie meegemaakt, en veel van wat vroeger persoonlijk gebeurde, vindt nu online plaats. Het sollicitatieproces in de mode-industrie vormt daarop geen uitzondering: in plaats van face-to-face te zitten, ontmoeten sollicitanten en recruiters elkaar nu screen-to-screen. Veel factoren waarop sollicitanten zich tijdens een persoonlijk sollicitatiegesprek moeten concentreren, zijn ook van toepassing op videogesprekken.