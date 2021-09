Dit wordt het modenieuws van week 36 - 2021

Op de kalender

Evolution Amsterdam - 7-9 september

Van dinsdag tot en met donderdag zullen meer dan 90 ontwerpstudio's uit 21 verschillende landen deelnemen aan Evolution-Amsterdam. Alle ontwerpstudio's zijn gespecialiseerd in het ontwerpen van oppervlakken. Zij zullen hun nieuwste designcollecties voor textiel, behangpapier, briefpapier en mode laten zien. Evolution-Amsterdam is een B2B evenement.

O My Bag 10 jarig jubileum en winkelopening - 8 september

Meetup #3 Community Circulair Textiel - 9 september

Om het 10-jarig jubileum te vieren opent het tassenmerk O My Bag woensdag een nieuwe winkel op de Wolvenstraat 15 te Amsterdam.

Op donderdag 9 september om 16:00 uur vindt de Meetup #3 Circulair Textiel plaats. De community – ontstaan vanuit de Green Deal Circulair Textiel – komt hier bij elkaar. De community komt bij elkaar om de voortgang te horen op de verschillende thema’s, van elkaar te leren en nieuwe contacten te leggen. Ook wordt er aandacht besteed aan wat er allemaal op stapel staat bij de verschillende textiel initiatieven op weg naar een slimme, groene en gezonde regio Amsterdam.

Fashion for Good Masterclass Karim Adduchi (hybrid) - 9 september

De natuur is altijd al een bron van inspiratie geweest voor de modewereld, waarbij ontwerpers voortdurend naar de natuur kijken voor kleuren, texturen, vormen en materialen. In deze aankomende masterclass zal modeontwerper, illustrator en medeoprichter van de World Makers Foundation, Karim Adduchi, spreken over het overbruggen van de kloof tussen kunst en mode, het verbinden van verschillende culturen en de belangrijkste componenten in zijn werk: erfgoed, vakmanschap en natuur.

HYP3 winkelopening - 10 september

Aanstaande vrijdag opent de sneakerwinkel HYP3 haar deuren aan Cornelis Schuytstraat 15. HYP3 is een Amsterdamse sneakerwinkel die limited edition items wederverkoopt.