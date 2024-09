Dit wordt het modenieuws van week 36 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 36. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 2 september tot en met zondag 8 september.

Amsterdam Fashion Week

Deze week staat Amsterdam in het teken van mode dankzij Amsterdam Fashion Week. Het evenement, dat van dinsdag 3 september tot en met vrijdag 6 september plaatsvindt, belooft een week vol inspirerende shows, nieuwe collecties en mode-inzichten te worden. FashionUnited is ter plaatse om verslag te doen van alle hoogtepunten en trends. We brengen je het laatste nieuws, de meest opvallende shows en de nieuwste mode-invloeden rechtstreeks vanuit de hoofdstad. Volg ons voor een B2B-blik op alles wat de Amsterdam Fashion Week te bieden heeft.

In beeld: WGSN kleur van het jaar 2026

‘Transformative Teal’ is door kleureninstituten WGSN en Coloro uitgeroepen tot de kleur van het jaar 2026. Transformative Teal is volgens de twee een vloeiende samensmelting van blauw en groen, die de diversiteit van de natuur en een aardegerichte mindset weerspiegelt, passend bij de groeiende vraag naar ecologische verantwoordelijkheid (in het licht van de klimaatcrisis). De blauw-groene tint wordt kalmerend en herstellend genoemd.

FashionUnited heeft enkele looks van de catwalk verzameld waarin de harmonieuze mix van blauw en groen of vergelijkbare teal-tinten zijn gebruikt. Van harige tot lederen mantels zoals die van London College of Fashion en Lanvin tot avondkleding van Elie Saab en sportieve mannenmode van Casablanca en Denzilpatrick.

Winkelstraat onder de loep deel 3: Amersfoort

Na Kleine Houtstraat in Haarlem en Kleine Kerkstraat in Leeuwarden, is de Krommestraat in Amersfoort aan de beurt. Deze week spreekt FashionUnited verschillende lokale ondernemers over de kracht van een populaire winkelstraat.

Carrièretip van een modeprofessional

Een tip kan de richting van iemands carrière compleet veranderen. Wat zijn de carrière-tips die modeprofessionals hebben gehad en wat voor tip hebben zij voor anderen? FashionUnited blaast deze rubriek uit het archief nieuw leven in en gaat in gesprek met een modeprofessional.