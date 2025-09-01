Dit wordt het modenieuws van week 36- 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 36. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 1 tot en met 7 september.

Verkoopt duurzaamheid eigenlijk wel? De complexe realiteit achter consumentengedrag

Al jaren buigen modeprofessionals zich over dezelfde vraag. Niet of duurzaamheid belangrijk is, maar of het daadwerkelijk helpt om producten over de toonbank te krijgen. Verkoopt duurzaamheid echt, of is het slechts een hype?

Love Stories lanceert ‘whateverwear’: in gesprek met oprichter Marloes Hoedeman

Een nieuw hoofdstuk in het verhaal van Love Stories. Op 1 september lanceert het Nederlandse merk een ready-to-wear collectie op verzoek van de eigen community. ‘Whateverwear’ is wat de klant wil dat het is en moet uitnodigen om te spelen met kleding, zo vertelt Love Stories-oprichter Marloes Hoedeman enkele dagen voor de lancering. De ondernemer geeft FashionUnited een update over alles dat speelt bij het Nederlandse merk.

Amsterdam Fashion Week

De Nederlandse modeweek is al op zaterdag 30 augustus begonnen en loopt nog tot en met donderdag 4 september. Op de agenda staan enkele grote namen zoals Natan, maar ook jonge talenten en duurzame initiatieven staan in de schijnwerpers.